Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 17:10

Başkan Başsoy’dan Rektör Akın Levent’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.

Başkan Başsoy’dan Rektör Akın Levent’e Hayırlı Olsun Ziyareti

24 Temmuz 2018 17:10

Dr. Akın Levent’i Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ziyaret etti.


Ziyarette Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başsoy 1800’lü yıllardan günümüze kadar Erzincan’ı Fotoğraflarla tanıtan “Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan” adlı kitabı Levent’e takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite gibi büyük ve önemli bir kurumun yönetimine talip olmanın özgüveni ve bu göreve takdir edilmenin heyecan ve onurunu yaşadığını ifade etti. Ziyaretinden ötürü Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç