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03 Mayıs 2018 13:20

Başkan Başsoy’dan Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odaları Birliğine Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerle Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Ahmet Tanoğlu ile Esnaf Odaları Başkanlığına seçilen Bedir Limonu ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Başsoy’dan Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odaları Birliğine Ziyaret

03 Mayıs 2018 13:20

Gerçekleştirilen ziyarette başkan Başsoy’a Belediye Meclis Üyeleri Cüneyt Kuşcu ve Nermin Yıldırım eşlik etti.


Ziyaretlerden sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Hepimizin amacı Erzincan ve Erzincan için çalışmak. Hep beraber el birliğiyle şehrimize daha fazla ne katabilirizin mücadelesini veriyoruz. Ele ele vereceğiz. Herkes gücü nispetinde Erzincan’a katkı sağlayacak. Bundan önce olduğu gibi tüm kurumlarımızla beraber şehrimize daha fazla ne yapabilirizin mücadelesi içinde daima Erzincan’ımız için yan yana olalım. İnşallah yeni süreçte de geçmişte olduğu gibi kentimiz için birlikte hareket ederek, güzel projelere imza atacağız" dedi.




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