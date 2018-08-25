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25 Ağustos 2018 17:53

Başkan Yıldırım, makam aracını durdurarak yaralıların durumunu sordu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesi çıkışında rastlamış olduğu trafik kazasını görünce aracını durdurup, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yıldırım, makam aracını durdurarak yaralıların durumunu sordu

25 Ağustos 2018 17:53


Kurban Bayramı’nı memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyüne olan ziyareti sonrası yol güzergahı üzerinde meydana gelen bir trafik kazasını görünce makam aracını durdurarak, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yıldırım, ambulansta tedavi altına alınan yaralıların yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki Refahiye ilçesi çıkışındaki kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur Yılmaz idaresindeki 10 BN 657 plakalı otomobil, refüje çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Onur Yılmaz (27) ve araçta bulunan Meltem Yılmaz (24), Pınar Yılmaz (28), İsmail Yılmaz (31) yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince müdahale edildiği sırada güzergah üzerinden geçmekte olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra yaralılar tedavi altına alınmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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