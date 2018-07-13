Başsoy " 15 Temmuz’da Allah vatanımızı muhafaza eyledi"

Yıldönümüyle ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Bu millete kastetmeye, boyunduruk vurmaya çalışanlar, o gün gördüler ki çabaları beyhude. Milleti için Allah için ölümü göze alan bu millet esaret altında yaşamaz, yaşayamaz. O günkü kalkışmayla Türkiye Devletinin temellerini sarsmayı hayal edenler yanıldılar. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar devletimiz birçok darbeyle karşı karşıya kaldı. Ama milletin iradesi, şehitlerinin kanıyla temelleri atılmış bu ülkede bir değil bin darbe yapsalar, hainler emellerine ulaşamayacaktır. O gün 249 kahramanın gözleri kapandı hayata, 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa, 249 baba daha ağladı evladının arkasından, ama 15 Temmuz’da bu millet bir Kurtuluş Savaşı daha kazandı. Allah vatanımızı muhafaza eyledi. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın dik duruşları ve halkı sokağa davet etmesi sonucu milletimiz darbelere artık geçit vermeyeceğini meydanları doldurarak gösterdi. Bu kalkışma başarılı olsaydı Fetö terör örgütü kendi yönetim şeklini kuracaktı ve ülkemiz, Suriye’de Irak’ta olduğu gibi bir iç savaşa sürüklenecekti.

O gece Erzincan’da bir tarih yazdı. Bizlerde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla vakit kaybetmeden hemen sokağa inerek toplanmaya başlayan hemşerilerimize her şeyi anlattık. Bu memleketi hainlere karşı Alevi, Sünni, Kürt, Türk hep birlikte savunacağız dedik. Bu mesajımızı hemşerilerimize ulaştırdık ve bir saat içinde 50 Bin kişi olduk. Sayın valimiz ve sayın 3. Ordu komutanımız ile koordineli şekilde halkımızın burnu kanamadan sabaha kadar askeriyenin içerisinden de bir tek askeri aracın çıkmamasını sağlayıp, Belediyemize ait bütün Belediye araçlarını havaalanlarına, askeri kışlaların kapısına, MİT’in önüne ve kritik noktalara yığarak bu darbeyi Erzincan’da bizde halkımızla birlikte engellemiş olduk. Ben buradan öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve medarı iftiharımız dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’a bizlere verdikleri mesajlardan dolayı teşekkür ediyorum. Onların vermiş oldukları mesajlar bizleri cesaretlendirdi. 27 gün boyunca meydanlarda sabaha kadar bizlerle birlikte nöbet tutan hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Allaha sonsuz şükürler olsun. Ben bu darbe girişimini gerçekleştirenleri şiddetle, nefretle kınıyorum. Ayrıca hayatını kaybeden şehitlerimize minnet ile Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu Aziz Milletin yeniden dirilişi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele gününü nesillerden nesillere taşıyarak, unutmayacağız ve unutturtmayacağız. Ben o gün darbe girişiminde milli ruhuyla dik duran herkese teşekkür ediyorum" dedi.