Başsoy "Başbağlar katliamı unutulmadı unutulmayacak"

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başsoy mesajında

"Başbağlar katliamı unutulmadı Unutulmayacak. 5 Temmuz 1993 yılında eli kanlı terör örgütü PYD/PKK tarafından 33 masumun katledilerek şehit edilişinden bu güne tam 25 yıl geçti. Kanser hücresi gibi ülkeye yayılmaya çalışan terör bu ülkenin kanayan yarası, lakin herkes bilmelidir ki karşısında yıkılmayan dirayetli, iradeli yüzyıllarca bu tarz hamleleri bertaraf etmiş köklü bir ulus bulunmaktadır. Terör dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, tüm insanlığa karşıdır. İnanıyorum ki hükümetimizin de izlediği yol ile ülke olarak en kısa zamanda bu illetten kökten kurtulacağız. Türkiye şu günlerde PYD/PKK’ya dünyayı dar ediyor. Demokrasiyi, özgürlükleri, birlikte yaşama kültürünü hedef alan saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.

5 Temmuz 1993 günü Kemaliye ilçemize bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirilen katliam tarihe yazılmış kara bir sayfa olarak akıllara kazınmıştır. 33 masum vatandaşımızın şehit edildiği bu olay terörün gerçek yüzünü ortaya koyup alçaklığını göstermektedir. 28 kişiyi köy meydanında toplayarak kurşuna dizen ve 5 kişiyi ateşe verdiği evlerde diri diri yakan PKK’lı katiller, insanları katlettikten sonra “Sivas’ın intikamı alındı” şeklinde bir bildiri bıraktılar. Geride 33 ölü, 30 dul kadın, 100’e yakın yetim çocuk ve yakılan evlerin enkazı kaldı. Planlı olarak gerçekleştirilen katliamda hedef açıktı; Erzincan ve Sivas’ta bir Alevi-Sünni çatışması başlatmak ve bunu Türkiye aleyhine yayıp bölgede kendilerine alan açarak taban genişletmek. Alevilerin desteğini arkasına almayı hedefleyen PKK’nın bu isteği sonuç vermedi. Yöredeki halktan tepki alınca ve insanları birbirine kırdıramayacağını fark edince, bildiriyle üstlendikleri katliamı “devlet yaptı” dediler. Atamız ne demiş “ Türk Milleti Zekidir” biz öyle ortaya atılan her lafa kanacak kadar aciz bir millet değiliz. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller ve bu katillerin arkasındaki organizasyonun sahipleri, bu ülke insanının inanç sisteminden habersiz, böyle bir katliamla bizleri bölebileceklerini, korkutabileceklerini hayal ettiler ise bunda çok yanıldılar.Türküyle, Kürdiyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle bir ve beraberiz. Biz bu vatanın çocuklarıyız, biz bayrağımıza vatanımıza sevdalıyız. Terör örgütü zaman zaman bizim bölgelerimizde Alevi-Sünni çatışmasını meydana getirmek için bu oyunları oynamıştır. 2 Temmuz günü Sivas’ta sergilenen oyun, 3 gün sonra da Başbağlar katliamı ile devam etmiştir. Her iki menfur hadisenin de tek elden çıktığı gün gibi ortadadır. Bizim bin yıllık kardeşliğimizi kimse bölemeyecektir.

Bizler yaşadığımız sürece vatanımıza, milletimize, devletimize sadık bireyler olarak Bayrağımız için Türkiye için gerekirse canımızı veririz.Bütün bunların akabinde son olarak menfur hadisenin mağdurlarına sabır, kaybettiğimiz canlara ise Cenab-ı Hak’tan rahmet temenni ediyorum. Cenabı Hak, bir daha böyle acılar yaşatmasın."dedi.