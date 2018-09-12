Başsoy çalışmaları yerinde inceledi

Her gün günün erken saatlerinde şehir merkezinde gözlemler yaparak eksiklikleri takip eden Başsoy ekiplerin çalışmaları sırasında ise yapılan çalışmaların kontrolünü yapıyor. Talip Kaban Bulvarında ki asfalt çalışmalarını,13 Şubat Caddesi Asfalt ve refüj çalışmalarını Halitpaşa Caddesindeki kaldırım çalışmalarını ve Zübeyde Hanım Caddesindeki çalışmaları yerinde incelemede bulunan Cemalettin Başsoy “Ekiplerimiz yağmur çamur demeden canla başla çalışıyorlar üst yapı ve alt yapı çalışmalarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2019 da Erzincan istediğimiz noktaya ulaşmış olacak, bundan sonra Erzincan Belediyesi bu tarz çalışmalarla meşgul olmamış olacak ve kültürel ve sosyal alanlarda çalışmalara daha fazla zaman ayırabilecek." dedi.