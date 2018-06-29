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29 Haziran 2018 16:33

Başsoy Emekliler Gününü kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Emekliler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy Emekliler Gününü kutladı

29 Haziran 2018 16:33


Başsoy mesajında "Ülkemizin standartlarını daima bir üst seviyeye çıkartması için çalışan toplumun dürüstlüğü, azmi ve kararlığı çok önemlidir.Çalışan toplum üzerine düşeni en iyi şekilde yapıp yaptığı çalışmaların onuru ve gururuyla bayrağı bir sonraki nesle teslim edebilmelidir.Emeklilerimiz ülkemizin bu günlere gelmesinde büyük emekler harcamış, hayatlarının en verimli çağlarını ülkelerine adamışlardır. Vatanına, bayrağına, milletine, dinine sahip çıkan onurlu emeklilerimize sahip çıkmak da bizlerin boynunun borcudur. Emeklilerimizin emekliler gününü kutlar, saygılar sunarım." dedi.




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