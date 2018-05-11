Başsoy: "Her İnsan Potansiyel Bir Engelli Adayıdır"

Başsoy mesajında "Engelli olmak kişinin tercihi değildir, her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Bu bilinci ile hareket ederek engellilerimizi anlamaya ve yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışmalıyız. Bunun için öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması biz idarecilere düşen en önemli görevlerden biridir. Diğer önemli görevimiz ise, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları üretime dâhil ederek toplumda aktif rol üstlendirecek çalışmalar yapmaktır.

Bir toplumun güçlü olabilmesi için ilk şart, tüm bireylerin imkânlardan eşit olarak yararlanabilmesidir. Erzincan Belediyesi olarak bizler de engelli vatandaşlarımızın üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durmaktayız.

Engelli vatandaşlarımız için vergilerde ve su tarifelerinde indirimler sağlıyoruz. Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda ücretsiz toplu taşıma imkânı sunuyoruz. İnşa ettiğimiz kaldırımlara standart engelli rampaları koyuyoruz. Engelli aracımız ile hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda onları istedikleri mekâna bırakıyoruz. Ayrıca toplu taşıma sistemiz içerisinde engellilerin kullanımına uygun otobüsler faaliyet gösteriyor.

Bunlar yeterli değil biliyoruz. Engelli hemşehrilerimiz için çalışmalarımız devam edecek. En az diğer insanlarımız kadar kamu hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Mühim olan, engelli bir insanın hayatını nasıl sürdürdüğüne vakıf olabilmektir.

Engelleri aşmış bir gelecek ümidiyle bütün engellilerimizin Engelliler Haftasını kutluyorum. Erzincan Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." dedi.