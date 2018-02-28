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28 Şubat 2018 08:49

Başsoy: "İnsan Odaklı Çalışmalar Gerçekleştiriyoruz"

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek cadde üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Başsoy:

28 Şubat 2018 08:49


İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Başsoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hemşehrilerimizle bir araya gelip bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Belediye çalışmaları ile projelerini hemşehrilerimize anlatarak onların istek ve önerilerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak adına onların da fikirlerini alarak, düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.


Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Başsoy’a Belediye Meclis üyeleri Ferhat Yıldız, Gökhan Ulutaş ve Yaşar Nergiz eşlik etti.




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