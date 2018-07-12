Türkiye’nin ilk Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlık atamalarına dair karar Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resepsiyona katılan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk devlet başkanı olması ve yeni kabineyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Türkiye olarak büyük bir tarihi olay yaşadık. Türkiye’nin ilk Devlet Başkanı, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle sistem değişikliği yapılmış oldu. Geçtiğimiz gün bizlerde bu tarihi güne şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Her bir bakanımız kendi alanlarında deneyimli ve tecrübe sahibi olarak bu ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunmuş insanlar." dedi.

"Türkiye 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" diyen Başkan Başsoy, "AK Parti olarak Genel Başkanımız öncülüğünde bu vizyonda ülkemizin kalkınma hamlesini istikrar içerisinde gerçekleştireceğinden şüphe yoktur. Bir yönetici için en önemli unsur arkasında ki destektir. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Aziz Milletimiz 24 Haziranda teveccühünü gösterdi. O her zaman milletine güvendi. Milletimizde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Dış ve kendini egemen gören güçlerin değil Milletin gücüne sırtımızı dayayarak çıktığımız bu yolda, Rabbimin de izniyle Türkiye’de AK Parti muvaffak oldu. Türkiye AK Parti döneminde yepyeni bir çağa girdi. Bu başarının öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte teşkilatlarımızla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni kabinemiz vatana ve milletimize hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Medarı iftiharımız son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım TBMM meclis başkanı adayımız. İnşallah ilk turda da seçilecektir. Erzincan Milletvekilimiz ile birlikte ekip halinde çok işler yapacaktır, bizlerde Erzincan Belediyesi olarak güçlü ve yaşanır bir Erzincan için Meclis Başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte yarınlarımız için inşallah çok güzel işlere imza atacağız" dedi.