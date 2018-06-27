Başsoy: "Türkiye büyüyor Erzincan gelişiyor"

"Tüm hemşerilerime teşekkür ederim" diyerek sözlerini sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “ AK Parti 16 yıllık iktidarlığı süresinde Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Dünya Lideri Mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan 19 Nisan tarihinde aldığı erken seçim kararı ile daha güçlü lider, daha güçlü meclis için yapılan seçim sonrası Erzincan AK Partiden Milletvekili adayı olan Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile birlikte Erzincan’da ilçe, belde ve merkezde seçim çalışmalarına katıldık.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Medarı iftiharımız Sayın Başbakanımız Memleketi olan Erzincan’da 2-0 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Başsoy, Süleyman Karaman bey Cumhurbaşkanımız ile çalışmış Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yol ve dava arkadaşı olmuş dev projelere imza atmış. Burhan Çakır kardeşimiz Erzincan’ı iyi bilen partimizin kuruluşundan itibaren her alanda hizmet vermiş.

Ramazan Bayramından iki gün önce Başbakanımızı Erzincan’da ağırlamış ve birçok yatırımın açılışlarını gerçekleştirmiştik. 500 yataklı hastanemizin temeli atıldı. 100 Milyonluk şehir stadımızın ihalesi gerçekleştirildi, Birçok ilin alması için uğraş verdiği Hipodrom ihalesi tamamlandı. Vasgirt deresi ıslah çalışmaları başlatılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan Allah Razı olsun Erzincan’ı yatırımların şehri yaptılar.

Bütün bu Yatırımları Erzincan’ın hak ettiğini belirten Başkan Başsoy, 2-0 ile bu projeler hayata geçirilecek Erzincan yatırımlardan en karlı şehir olacaktır. Türkiye Büyüyor Erzincan gelişiyor” dedi.