Başsoy, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Başkan Başsoy açıklamasında; “Yeni eğitim - öğretim yılının, başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olsun. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarını seferber eden Erzincan Belediyesi bundan sonraki çalışmalarında da aynı özeni göstermeyi sürdürecektir.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ulaşmak için en önemli yatırım alanımızın eğitim olması gerektiği inancı ile hareket ediyoruz. Çocuklarımızın gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla rekabet edip başarılı olabilmesi için var gücümüzle eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Eğitimli ve bilinçli bireylerin ülkenin kalkınmasındaki rolüne öğrencilerimizin milletimizin değerlerine duyarlı, insana önem veren, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla kuşanmış, demokrasinin ve insan haklarının değerlerini bilen bireyler olarak yarınlara hazırlanması ülkemizi daha da güçlü kılacaktır. Bunu el birliği ile gerçekleştirecek güce de sahibiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.