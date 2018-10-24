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Başsoy'dan yaralı askerlere ziyaret

Erzincan’ın İliç ilçesinde, 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 askerinde yaralandığı trafik kazasının ardından yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 askerinde yaralandığı trafik kazasının ardından yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy, kazada yalanan askerleri acil serviste ziyaret etti. Başsoy, askerlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şehit olan arkadaşları içinde başsağlığı diledi. Başkan Başsoy Başhekim Ufuk Kuyrukluyıldız'dan yaralı askerlerin durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerler ise kendilerini ziyarete gelen Başkan Başsoy a teşekkür ederek arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdiler.

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