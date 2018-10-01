Bayırbağ Köyü Altın Çağını Yaşıyor

Erzincan'ın Üzümlü İlçesine bağlı Bayırbağ Köyü hayata geçirilen projeler ile adeta altın çağını yaşıyor. Bayırbağ Köyü son 4 yılda alt yapıdan, üst yapıya, spor alanlarından, doğalgaz'a kadar birçok hizmet ile buluştu. Erzincan'ın Üzümlü İlçesine Bayırbağ Köyü, 2014 yılı mart ayından sonra Belediyelikten düşerek köy statüsü almasının ardından İl Özel İdaresi ve merkezi bütçeden gelen yatırımlar ile son dört yılda çok önemli projeler hayata geçirildi. Yılmadan, yorulmadan, talep edip, söz alıp ve alınan sözleri hayata geçiren dinamik muhtar Yaşar Eser, yaptığı çalışmalar ile birçok belediye başkanını kıskandıracak bir çalışma performansına sahip. Eser köyde azalarıyla birlikte oldukça önemli projeleri hayata geçirdi. Erzincan'ın son yıllarda ismi en çok duyulan köyü olan Bayırbağ Muhtar Yaşar Eser'in gayretleri ile adeta altın çağını yaşıyor.

Bayırbağ köyünde yapılan yatırımlar ile ilgili bir açıklama yapan Köy Muhtarı Yaşar Eser, Bayırbağ'ın Erzincan'ın yüz akı köylerinden biri olduğunu ve çalışmalara yılmadan yorulmadan devam edeceğini söyledi. Muhtarlık döneminde Köy bir çok yatırıma kavuşarak Bayırbağ bambaşka bir kimliğe büründürdü. Türkiye'de Doğalgaz kullanımın olduğu ender köylerden biri olan Bayırbağ prestijini üst seviyeye çıkararak şehir hayatından sıkılanların tercihi haline geldi. Köyün altyapısını baştan sona yenileyip, ardından üst yapı ve peyzaj çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden muhtar Eser, “İçme suyu şebekemiz gidilmesi bile hayal olan Paşapuvarı mevkisinden getirilerek Bayırbağ çok kaliteli bir içme suyuna kavuştu. Aynı zamanda köyde bulunan 4 adet içme suyu deposu da elden geçirilerek daha sağlıklı hale getirildi. Ardından 27 km uzunluğunda köyün kanalizasyon çalışması yapılarak yıllardır yapılamayan altyapısına kavuştu. Bunlar bittikten sonra vatandaşların yoğun olarak yaşamını sürdürdüğü alana mini bir meydan çalışması ile oturma alanları oluşturulduğunu ve köy girişi ışıklandırılması ile Bayırbağ'ın farklı bir görünüm kazandı." dedi.

Muhtar Yaşar Eser, "Yaptığımız çalışmalar ile mevcut camimizin doğal gaz dönüşümü Gasilhanemiz, tuvalet ile şadırvanımız elden geçirildi, modern bir yapıya kavuşturuldu. Çeşmelerimiz aktif kullanıma sunuldu ve yine yapılan görüşmeler neticesinde köye yeni bir camii yapılması kararlaştırıldı. Yakın zamanda temeli atılacak ve Bayırbağ yeni bir camii ile taziye evine de kavuşmuş olacak. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından , cadde ve sokakların kaldırımları yapılarak, 25 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması yapıldı."dedi. Köy içersinde asfalt çalışmasının devam ettiğini söyleyen Eser, kalan kısımların ise en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi. Köy muhtarı yaşar Eser, devam eden projeler hakkında da bilgi vererek, Köy'e 4 katlı 12 derslikli modern bir okul inşaatının devam ettiğini söyleyip, "Bu okul bittiğinde öğrencilerimiz çok modern ve sosyal donanımlı bir okula kavuşmuş olacak" dedi. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köyde arazi ve yayla yollarında devamlı çalışma yapılarak vatandaşların ulaşımlarının kolaylıkla sağlandığını söyleyen Eser, Gavluk bağları mevkisinde 6 bin metre sulama arkı yapıldığını ve köydeki sulama arklarının salacakları kilitli salacaklarla değiştirilerek haksız su kullanımının önüne geçildiğini söyledi. Yaşar Eser, Bayırbağ için çok önemli gördüğü baraj projesinin de 2019 yılında çalışmalara başlanacağının müjdesini vererek "Bu baraj yapıldığında köyümüzün arazileri suya doyacaktır" dedi. Köyün mevcut nüfusunun gelen Ahıskalı ailelerle birlikte 1800 civarında olduğunu açıklayan Yaşar Eser, bu rakamın yaz mevsiminde daha da arttığına dikkat çekerek “Köyümüzde insan merkezli projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Köyün daha yaşanabilir kılınmasında adımlar atmaya çalıştık. Daha sosyal ve konforlu bir köy hedefine ulaşmak istedik. Yine ana hedeflerimizden birisi de köydeki göçü tersine çevirmektir. Bunun ardından ilave göçler ile Bayırbağ'ı daha fazla tercih edebilir bir konuma ulaştırmak istemekteyiz. Son yıllarda Bayırbağ en çok tercih edilen köy olmuştur" dedi. GENÇLERE BÜYÜK ÖNEM Köyde 7'den 70'e herkesi düşünerek bir çalışma profili benimsediklerini anlatan Muhtar; “Fırsatları ve sosyal projeleri ile göz dolduran bir Bayırbağ olsun istedik. Gençlerimiz için halı saha yaptık, ve yine okul bahçemizde voleybol, basketbol alanları mevcut, Çocuk oyun parkları, evlatlarımızın hizmetinde. Şimdi de köye yeni bir çocuk parkı yapacağız ve mevcut halı sahanında üstünü kapatarak yılın 12 ayında gençlerimizin spor yapmasını sağlayacağız" dedi.