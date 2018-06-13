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13 Haziran 2018 11:23

Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Ramazan bayramı öncesi gıda denetimleri devam ediyor.

Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor

13 Haziran 2018 11:23


Erzincan genelinde, Ramazan bayramı öncesi gıda üretimi yapılan noktalarda denetimler artırıldı. Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince Ramazan bayramı öncesinde imalathanelerde ve satış yerlerinde yoğun bir denetim uyguluyor.


Denetim yapan ekipleri ziyaret eden İl Müdürü Murat Şahin yapılan denetimler hakkında bilgi aldı. Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlere, Ramazan bayramı öncesi İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak devam edildiğini dile getiren Şahin denetimlerde, özellikle tatlı üretilen imalathaneler ile satış yerlerine öncelik verileceğini vurguladı.


Üretim izni, hijyen ve insan sağlığına aykırılıkların denetleneceğine değinen Şahin: ’’Kent genelinde tatlı imal edilen yerlerde bayrama kadar yoğun ve seri bir denetim yapılacak. Piyasaya kontrolsüz gıda girişini önlemek istiyoruz. Ramazan bayramı öncesindeki kontrollerimizde tüketilecek olan gıdalarla ilgili Bakanlığımızın uygulamaları çerçevesinde, imalatçılar ve satış yerleri bayrama kadar yoğun şekilde denetlenecek. Ramazan bayramında hiçbir vatandaşımızın gıda kaynaklı problem yaşamamasını sağlayacağız.’’ dedi.


Vatandaşlardan herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını isteyen Şahin "Alo 174 Gıda Hattı’mız, 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermek için açık bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, gıda ile ilgili olarak ister üretim veya satış yerlerinden herhangi biri için gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak bildirmeleridir." dedi.




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