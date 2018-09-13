Belediye personeline eğitim programı düzenlendi

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından görevlendirilen eğitimciler Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Belediye Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları, İmar Kanunu, Halkla İlişkiler, Kamu İhale Kanunu, Etkili İletişim, Belediyelerde Etik Davranış İlkeleri konu başlıklarında personellere eğitim verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdür Yardımcısı Sadettin Özyazıcı tarafından Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapanlar ile İlçe ve Belde Belediyelerinde çalışan Zabıta personellerine yönelik Belediye Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları konu başlıklarında dört oturum halinde eğitim verildi. Türkiye Belediyeler Birliği İmar Komisyonu Üyesi Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Ayşe Ünal tarafından İmar mevzuatı ve Belediye ilişkisi ile Merkezi Yönetimin görev ve yetkileri, belediye ve mücavir alan sınır belirlenmesi, sınır ihtilafları Belediyelerin imara ilişkin görev ve yetkileri, Belediye Meclisi ve Encümeninin imara ilişkin karar alma süreçleri, yargıya taşınan imara ilişkin meclis ve encümen kararlarının uygulanabilirliği, otopark ve deprem yönetmeliği hakkında tek oturumda katılımcılara eğitim verildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin tarafından “ İletişim, iletişimin önemi, amacı ve özellikleri, temel iletişim süreci, iletişim sürecinin unsurları, etkin iletişimi etkileyen unsurlar, halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, örgütlenmesi, ilkeleri, görev alanları, yöntem ve teknikleri, sosyal medya,sanal ortamda halkla ilişkiler, kriz döneminde halkla ilişkiler ve halkla ilişkilerin geleceği konularında tek oturumda katılımcılara eğitim verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Müdür Yardımcısı Mustafa Sökmen tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı, temel ilkeleri, istisnaları ile ihalelere katılamayacak olanlar, idari teknik şartname hazırlama usul ve esasları, sözleşme türleri, iş artışı, iş eksilişi, süre uzatımı, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, sözleşme sonrası sorumluluklar konularında Belediyemiz birimlerinde görev yapan birimlerin Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ile Satın Alma ve İhale İş ve İşlemlerini Yürütenlere yönelik iki oturum halinde katılımcılara eğitim verildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erçetin tarafından Konuşma sanatı, diksiyon, güzel konuşmanın önemi, nitelikli bir konuşmada bulunması gerekenler, topluluk karşısında konuşma heyecan ve korku duymanın sebepleri, korku ve heyecanla başa çıkma, konuşma bozuklukları, hazırlıksız konuşmalar, hazırlıklı konuşmalar hakkında Belediye hizmetlerimizin daha sağlıklı yürütülmesi adına halk ile yüz yüze gelmek suretiyle vatandaşa doğrudan hizmet veren personellerimize yönelik motivasyon eğitimi tek oturum halinde katılımcılara eğitim verildi. Uzman Eğitmen İbrahim Akdeniz tarafından 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve bu kanun gereğince yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre Belediyelerde Etik Komisyonu kurulması, etik davranış ilkeleri, etik sözleşmesi imzalanması, etik değerler, iş etiği, etik olan ve olmayan davranışlar hakkında Belediyemiz birimlerinde çalışanlara yönelik tek oturum halinde katılımcılara eğitim verildi.