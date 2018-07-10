Belediye Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi

Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mustafa Aydemir, 250 Belediye iş kur personeline 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları konuları hakkında bilgi verdi.

Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan en üst düzeye çıkarmak, çalışanların yaptıkları işe uyum sağlamalarını hızlandırmak iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından olduğu bildirilip personelin İleri bir tarihte ise periyodik doktor muayenesinde geçeceği belirtildi.