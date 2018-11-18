Beslenme dostu okullar sertifikalarını aldılar

Erzincan'da beslenme dostu okullara sertifika verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nevzat Ayaz Fen Lisesi'nde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın katılımlarıyla “Beslenme Dostu Okul” Projesi kapsamında belge alan okullara sertifikaları verildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Göktekin Uzun ve kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra sertifika almayı hak kazanan okul temsilcileri katıldı.

Düzenlenen programda açılış konuşmalarının ardından “Beslenme Dostu Okul” Projesi hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik; “ 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete'de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okullar Programı” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dâhil olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün “NutritionFriendly Schools Initiatives (NFSI)-Beslenme Dostu Okullar Girişimi” T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile ülkemizde başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okullar Programı'nın sürdürülmesi T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilir. Program'ın uygulanması Beslenme Dostu Okullar Programı Uygulama Kılavuzu doğrultusunda yapılır.Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel okul/kurumların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesidir.

Programın yürütülmesinde Sağlık Bakanlığı adına Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı adına Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilidir” diye konuştu.

Müdür Hirik'in konuşmasının ardından bir konuşma yapan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, sertifika almaya hak kazanan okullara teşekkürlerini iletti.