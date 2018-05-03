Bilim Fuarı açılışı yapıldı

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından katılımcılar TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına katılan 20 proje hakkında bilgi aldılar.

Yürütülen projeler hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Bugün Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde 4006 projeleri ile ilgili olarak ilimizde 113 projemiz TUBİTAK’a sunuldu. 113 okuldan 94 okulumuzun projeleri kabul edildi. Bu projelerin hazırlık aşaması, çalışması bitti. Her gün birden çok okulumuz yapmış olduğu çalışmaları sunacak. Burada 20 tane proje var. Bu 20 projenin altına imza atan öğrencilerimizi işin içine katmak, çocuklarımızın araştırma yapmasını, özgüvenlerini arttırmak, sorumluluk bilincini aşılamak arkadaş olarak grup içerisinde çalışabilmek ve hedef belirlemek amaçlarımızdan biridir. Burada hem sosyal alanda hem de fen alanında , matematik alanında farklı projeler var. Yapılan projelerinin her birinin alt yapısı bulunuyor. Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmalarda ile ak ile kara, gece ile gündüz , ölü ile diri arasında ki farkları görebiliyoruz. Gençlerimiz bilinçli ve bilgili olarak konularında ilerliyorlar. Bu gibi projelerin asıl gayesi bu. Bazıları boşa giden zaman gibi görse de gençlere bu projeler bilinç veriyor. Biz gençlerimizin daha bilinçli, ayakları yerlere daha sağlam basan gençler olması ile ilgili bu çalışmaları önemsiyoruz. Özellikle velilerimize sesleniyorum, bu etkinliklerde sanatsal, sportif , sosyal, kültürel etkinliklerde proje etkinliklerinde çocuklarınızı uzak durmaları gibi durumla karşı karşıya bırakmayın. Siz öğrencilerimizi öğretmenlere teslim edin ardından takip edin.” dedi.