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12 Haziran 2018 14:39

Bin çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonla, ihtiyaç sahibi çocuklar adına bir kampanya başlattı.

Bin çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı

12 Haziran 2018 14:39


İhtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediliyor. Erzincan’da önemli bir kampanyaya imza atan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Ramazan ayında bir hayra daha vesile olmak amacıyla düzenledikleri yardım kampanyası ile çocukların sevinç kaynağı oldu. Yaklaşık 10 sene önce kurulan ve 7 senedir de Ramazan ayında yaklaşık 10 bin çocuğun bayramlık elbiselerini giydiren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yıl da bin çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı aldı.


Ayakkabı ve elbise giyim mağazalarına giden ihtiyaç sahibi çocuklar bayramlıklarını almalarının sevincini yaşarken, bu sevince ortak olan aileler ise Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkürlerini iletti.




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