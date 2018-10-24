Binali Yıldırım Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Binali Yıldırım Parkı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

77 Bin metrekare alan üzerine kurulan parkın içinde kent mobilyaları, yürüyüş yolları, oyun gurupları ve en önemlisi tema park olacak. Proje bedeli 5.8 Milyon TL olan Binali Yıldırım Parkı böylece şehrin doğu kısmına prestij kazandıracak. Kenti, Türkiye'nin en yeşil kentlerinden biri haline getirme yolunda önemli adımlar atmaya devam eden Erzincan Belediyesi, yürütmeyi planladığı yeşil alan projeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekare artırmayı hedefliyor. Bu amaçla kent merkezinde önemli yeşil alan çalışmalarının startını veren Erzincan Belediyesi Geçit Deresi Rekreasyon projesiyle bölgeye yeni bir park inşa ediyor. Tema park, rekreasyon alanı ve yamaç alanı olarak 3 aşamadan oluşacak proje yaklaşık 77000 metrekare alan üzerine kurulacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin verileceği parkın çok kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “ Yeşil alan hedefimizi yakalamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bunların ilki Şehrimizin doğusunda ve batısında bulunan Geçit ve Vasgirt Dereleri rekreasyon projesi. Bu alanları ıslah ederek çevrelerini yürüyüş yolları, oturma grupları, çocuk oyun alanlarıyla donatıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Geçit Deresi çevresinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde bu alana Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin ismini vereceğimiz yeni bir park inşa ediyoruz.” dedi.