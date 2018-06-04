Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:47

Binlerce kişiye Erzincan tanıtıldı

Erzincan Dernekleri Federasyonunun organizasyonunda Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği “ 9.

Binlerce kişiye Erzincan tanıtıldı

04 Haziran 2018 14:47

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri” çerçevesinde Erzincan’ın tanıtılacağı “ Erzincan Evi” törenle açıldı. Törende Erzincan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün hazırlattığı video gösterildi. Katılımcılara Erzincan’ın yöresel ürünleri ikram edilirken Erzincan tanıtım broşürü dağıtıldı.


Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz ve çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Açılışta bir konuşma yapan ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz; “Erzincanlı olan her birimiz gönüllü bir turizm elçisiyiz. Her fırsatta İlimizin tanıtılmasına, turizm ve kültür değerlerimizin anlatılmasına yardımcı olacağız. Bir araya gelmemiz, birlikte olmamız çok güzel ama Erzincan’a da yararlı çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi.


Tören sonunda Keçiören Belediyesi tarafından ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz’a katkılarından dolayı plaket verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç