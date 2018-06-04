Binlerce kişiye Erzincan tanıtıldı

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri” çerçevesinde Erzincan’ın tanıtılacağı “ Erzincan Evi” törenle açıldı. Törende Erzincan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün hazırlattığı video gösterildi. Katılımcılara Erzincan’ın yöresel ürünleri ikram edilirken Erzincan tanıtım broşürü dağıtıldı.

Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz ve çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Açılışta bir konuşma yapan ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz; “Erzincanlı olan her birimiz gönüllü bir turizm elçisiyiz. Her fırsatta İlimizin tanıtılmasına, turizm ve kültür değerlerimizin anlatılmasına yardımcı olacağız. Bir araya gelmemiz, birlikte olmamız çok güzel ama Erzincan’a da yararlı çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi.

Tören sonunda Keçiören Belediyesi tarafından ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz’a katkılarından dolayı plaket verildi.