Birlik Vakfı Erzincan Şubesi’nden iftar programı

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı Her birlikte yapılan iftarın ardından konuşan Birlik Vakfı Erzincan Şube Başkanı Erdal Akpınar katılımdan dolayı davetlilere teşekkür ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Işıkpınar’daki iftara Vali Yardımcısı Fatih Acar, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Siyasi Partilerin Milletvekili Adayları, bazı kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.