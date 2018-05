Bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik; “ 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 10 Mayıs her yıl 81 ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır." dedi.

Bisiklet turu etkinliğine katılanlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, çekiliş ile 3 adet bisiklet hediye edildi.