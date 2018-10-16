Boyacılar Camii sosyal tesisinin açılışı yapıldı

Boyacılar Camisi'nde yapımı tamamlanan sosyal donatıların açılışı dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açıklamasında; “Erzincan'ımız bugün yine çapı çok büyük olmasa da ihtiyaç yönünden şehrimizin köylerimizin ilçelerimizin çok büyük bir ihtiyacını karşılayacak eserimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz.

Erzincan Belediyesi olarak 3 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 18 adet cami bahçemizde ve üç tane Cemevi bahçemizde düzenlemeler yaptık. Ayrıca şehrimizin en önemli iki noktası Camii kebir ve Boyacılar Camisi'nde de halkımızın hemşerilerimizin gelen misafirlerimizin çok büyük ihtiyacı olan şadırvan, taziye yeri, kadın ağırlama yerleri, çocuk emzirme odaları ve wcleriyle çok kapsamlı iki yeri Erzincan'a kazandırmış bulunuyoruz. Camii Kebir'in Tesisleri daha önce açılışını yapmıştık. Bugünde boyacılar caminin sosyal donatılarının açılışını yapıyoruz. Burayı yaparken avlusunu küçültmek istemedik. Buradaki ağaç dokusunu koruduk. Hem Camii Kebir'deki binayı hemde burada ki binayı yaparken iki ağaç kesilmesi gerekiyordu. Her iki projeyi de değiştirerek ağaçları kesmedik. Saçakları deldik. Bu davranışımız çevreye olan duyarlılığımızı doğa olan hassasiyetimizi göstermektedir” diyerek projenin maliyetinin 738 bin TL olduğunu belirtti.

Projeyi yapan firmanın çok hassas davrandığın söyleyen Başkan Başsoy toplam 181 m2 kullanım alanın olduğunu ve birçok altyapı ve üst yapı çalışmaları yapmalarına rağmen en çok teşekkür aldığımız bu projelerdir diyerek iki tesisinde ücretsiz olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; “ Erzincan Belediyemizin toplumun her kesiminden takdir gören projelerinden bir tanesinin daha açılışında sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Belediyeler Mahalli müşterek hizmetlerin yapılması için kurulan tüzel kişiliklerdir. Erzincan'ımızda da 1950 yılında yapılan bu yana yaklaşık 70 yıldır din hizmeti veren bu camiinin bahçesindeyiz. İnsanımıza yakışır bir tesisi yerinde görmekten dolayı ben başkanımıza çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.