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06 Haziran 2018 15:00

Boyacılar Caminde Çevre Düzenleme Çalışmalarına Başlandı

Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında son dört yılda 16 cami bahçesinde çalışmalar yürüttü.

Boyacılar Caminde Çevre Düzenleme Çalışmalarına Başlandı

06 Haziran 2018 15:00

Yenilenen cami bahçelerinde şadırvanlar, merdivenler, andezit kaplı sahanlıklar inşa edilirken yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Boyacılar cami bahçesinde çalışmalara başlayan Erzincan Belediyesi bu alanda bir taraftan şadırvan, tuvalet ve bayanlar için okuma salonu inşası başladı.


Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı mekânlardan biri olan Boyacılar cami bahçesinde bulunan şadırvan ve tuvaletler yaklaşık 40 yıllıktı. Burayla ilgi geçtiğimiz yıl bir proje hazırladık bu yıl da çalışmalara başladık. Camimizin bahçesine bir şadırvan, bir abdesthane bir de bayan hemşehrilerimiz için okuma salonun inşasına başladık ve kısa süre sonra hizmete açacağız.” dedi.




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