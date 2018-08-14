Bulgaristan’dan şampiyon döndüler

Bulgaristan’da yapılan Bulgarian Junior İnternatsyonel turnuvada Erzincanlı Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin 22 Ülkeden 32 çift sporcunun katıldığı turnuvada çift kızlar kategorisinde bütün rakiplerini yenerek final oynamayı başardılar. Finalde de dünya ve Avrupa’da söz sahibi Danimarkalı rakiplerini yenerek Türkiye’ye Altın madalya kazandırıp bayrağımızı en üst noktada temsil etiler. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları olan Milli sporcular Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılıyor.Sporcuların yeni hedefi Avrupa Gençler şampiyonasın da Türkiye’ye madalya kazandırmak.