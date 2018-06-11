İl Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar yemeğine Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Barış Yalçınkaya,Valilik Basın Müdürü Kemal Akpınar, Televizyonların ve gazetelerin imtiyaz sahipleri, genel yayın yönetmenleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile gazeteciler katıldı. İl Müdürü Yahya Tekin iftar programına katılan gazetecilere teşekkür ederek; "Sayın Cemiyet Başkanım, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüm, Basın kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları ve kıymetli mesai arkadaşlarım. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi 13 Şubat 2018 tarihinde açılışı yapılan İl Müdürlüğümüzün kuruluşunu ve sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kadromuzu hızlı bir şekilde tamamlayarak, 4 ay gibi bir süre içerisinde tüm basın kuruluşlarımızı birkaç defa ziyaret etmeye çalıştık. Ayrıca sorumluluk alanımız içerisinde bulunan Gümüşhane’deki yerel gazeteleri ve İletişim Fakültesini ziyaret etme fırsatını bulduk. Ziyaretlerimizde müdürlüğümüzün çalışma alanları konusunda bilgilendirmeler yaparak, yerel basının daha da güçlenmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunmaktayız. 4 aylık bu süre içerisinde ayrıca açılışla beraber iki defa Sayın Başbakanımızı ilimizde ağırlayarak, programlarını sorunsuz bir şekilde sizlerle beraber takip ettik. İnşallah Sayın Başbakanımızı son kez Başbakan olarak takip edeceğiz. Burada bir şeyi vurgulamak itiyorum. Program takiplerinde gerek Başbakanlık Basın Müşavirliği, gerekse bizimle uyumlu çalışmanızdan dolayı sizlere müteşekkirim. Değerli basın mensupları müdürlüğümüzün kuruluşundan bugüne sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gördüğüm birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Devlet Enformasyon Sisteminde (DES) kaydı olmayan veya evrak eksiği nedeniyle pasif durumda olan radyo, televizyon ve gazetelerimizin kayıtlarını en kısa sürede tamamlamak ve 5953 sayılı Basın Çalışanlarıyla ilgili kanun kapsamında çalışan sizlere Basın Kartı almanız ve Basın Kartı taşımanın en önemli avantajı olan Fiili Hizmet Süresi Zammından (Yıpranma Hakkından) faydalanmanız hususunda daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca 24 Haziran seçim sürecinin hayırlısı ile sonuçlanması ve yeni oluşacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Genel Müdürlüğümüzün yapısı ve işleyişi netleştikten sonra ilk işimiz; mesleki alanda yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek özellikle internet gazeteciliği ve dijital medya konusunda eğitimler planlayarak, çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin görüş ve önerilerine çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü hepimizin ortak amacı şehrimize ve ülkemize bulunduğumuz konumlar ve yaptığımız görevler itibariyle en iyi şekilde hizmet etmek olduğu için beraber hareket ederek eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Müdürlüğümüzün kapılarının her konuda sonuna kadar sizlere açık olduğunu bilmenizi istiyorum. . Önümüzdeki hafta 3 üncü kez Başbakanımızı ağırlayacağız. Sorunsuz bir şekilde basın olarak takip işlemlerimizi yapacağız’ Kıymetli Basın Mensupları, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür eder, Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ederim." dedi.