Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans verildi

Erzincan İl Müftülüğü tarafından, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri' haftası münasebetiyle bir program düzenlendi.

Program kapsamında Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş, Erzincan belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, ve din görevlileri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erzincan belediye Başkanı Cemalettin Başsoy din görevlilerinin önemine değinerek yaptığı açıklamada, ‘'Din görevlilerimiz hayatımızın doğumundan ölümüne kadar hayatımızın her safhasında din görevlilerimiz var. Allah yokluklarını göstermesin. Din görevlisi kardeşlerim, Müftülerimiz, hocalarımız, hanım efendiler gerçekten emekleriniz bu ülke için inkar edilemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden bu güne kadar 10 binlerce din görevlisi hizmet vermiş, milyonlarca insanın üzerinde emeği olmuş ve ülkemizin şekillenmesinde bayrağına, vatanına, dinine, ülkesine sahip çıkan bir nesil yetiştiyse işte bu din görevlileri ordusu sayesindedir. ‘' dedi.

Başkan Başsoy'un konuşmasının ardından Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından "Cami ve Din Hizmetlerine Ömür Adamak" konulu Konferans düzenlendi.