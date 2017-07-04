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04 Temmuz 2017 09:10

Cansu Erçetin, Balkan Şampiyonu oldu

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Milli Sporcusu Cansu Erçetin, Badminton da Balkan Şampiyonu oldu.

Cansu Erçetin, Balkan Şampiyonu oldu

04 Temmuz 2017 09:10


U 13 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası Bulgaristan’da Yapıldı. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’ dan 64 sporcunun katıldığı şampiyonada Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Milli Sporcusu Cansu Erçetin Tek bayanlarda ve Çift bayanlarda Balkan şampiyonu oldu.


Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Recep Karakoç ; "Sporcumuzun Balkanlarda göstermiş olduğu bu üstün performanstan dolayı başta Antrenörlerimiz Murat Sönmez , Uğur Erçetin olmak üzere , bizlere her türlü desteklerini sağlayan Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik’e Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne , Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.




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