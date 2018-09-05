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05 Eylül 2018 09:09

Çayırlı Kaymakamı Mithat Can Kutluca’dan Başkan Başsoy’a veda ziyareti

Ankara’nın Bala ilçesine atanan Çayırlı Kaymakamı Mithat Can Kutluca, atanması münasebetiyle Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyarette bulundular.

Çayırlı Kaymakamı Mithat Can Kutluca’dan Başkan Başsoy’a veda ziyareti

05 Eylül 2018 09:09


Kutluca, “Bu gün burada yaşadığım yılların bende bıraktığı etkiler ile hüzünlü ayrılıyorum. Erzincan’ı ve Erzincanlıları hakikaten çok sevmiştim. Buradan ayrılmak çok zor olacak” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Başsoy ise "Kaymakam beyefendi kişiliği ve çalışmalarıyla her zaman takdir ettiğim ve iyi görüştüğüm bürokratlarımızdan biridir. İlçemizde görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, Kaymakamımıza yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.




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