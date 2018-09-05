Çayırlı Kaymakamı Mithat Can Kutluca’dan Başkan Başsoy’a veda ziyareti

Kutluca, “Bu gün burada yaşadığım yılların bende bıraktığı etkiler ile hüzünlü ayrılıyorum. Erzincan’ı ve Erzincanlıları hakikaten çok sevmiştim. Buradan ayrılmak çok zor olacak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Başsoy ise "Kaymakam beyefendi kişiliği ve çalışmalarıyla her zaman takdir ettiğim ve iyi görüştüğüm bürokratlarımızdan biridir. İlçemizde görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, Kaymakamımıza yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.