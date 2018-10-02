Çiftlik Danışmanlık Sistemi bölgesel eğitimi başladı

Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin kurulmasına ilişkin teknik yardım projesi kapsamında Erzurum'da yapılan Erzincan ilinin de arasında bulunduğu ve bölge illerinin katılımıyla "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi" verilmeye başlandı. Eğitime Erzincan ilini temsilen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve teknik personeller katıldı.

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği temsilcileri tarafından 1-5 Ekim tarihleri arasında Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'tan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile "Çiftlik Danışmanlık Sisteminin" kurulmasına ilişkin teknik yardım projesi kapsamında "Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitim kapsamında çapraz uyum, çiftlik yönetimi, su ve toprağın korunması, hayvan sağlığı, hayvan kimliklendirme, hayvan hastalıkları, gıda güvenilirliği ve bitki koruma ürünleri konularında sunumlar ve grup çalışmaları yapılacak, bölgedeki bazı bitkisel ve hayvansal üretim çiftlikleri ziyaret edilecek.