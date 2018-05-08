Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:10

Çocuk Evleri Sitesinden Bahar Şenliği Programı

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğün bağlı Çocuk Evleri Sitesi sakini çocuklar bahar şenliği programı düzenledi.

Çocuk Evleri Sitesinden Bahar Şenliği Programı

08 Mayıs 2018 09:10


Bahar Şenliği programına İl Müdürü Muhammer Doğan, Sağlık İl Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erkan Hirik, BYEGM Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin ,Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Dursun Akbaş, Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kılıç, kuruluş Müdürleri, Misafirler ,kuruluşlarda kalan çocuklar ve personellerin katılımlarıyla ,İl müftülüğü Konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, çocuklar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından çocukların hazırladığı, bağlama konseri, şiir dinletisi, yarışmalar, parodi gösterileri, halkoyunları, oratoryo gösterisi, fotoğraflarla çocuk evleri sitesinin bir yılı slayt gösterisi sunumu yapıldı. Misafirlerimize eğlenceli dakikalar sunan çocuklara ve programda emeği geçen herkese Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç