Çocuk Evleri Sitesinden Bahar Şenliği Programı

Bahar Şenliği programına İl Müdürü Muhammer Doğan, Sağlık İl Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erkan Hirik, BYEGM Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin ,Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Dursun Akbaş, Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kılıç, kuruluş Müdürleri, Misafirler ,kuruluşlarda kalan çocuklar ve personellerin katılımlarıyla ,İl müftülüğü Konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, çocuklar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından çocukların hazırladığı, bağlama konseri, şiir dinletisi, yarışmalar, parodi gösterileri, halkoyunları, oratoryo gösterisi, fotoğraflarla çocuk evleri sitesinin bir yılı slayt gösterisi sunumu yapıldı. Misafirlerimize eğlenceli dakikalar sunan çocuklara ve programda emeği geçen herkese Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan teşekkür etti.