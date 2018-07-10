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10 Temmuz 2018 09:28

Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Erzincan’da çocuk koruma koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı yapıldı

10 Temmuz 2018 09:28

Çocuk Koruma Koordinasyon toplantısı Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, ilgili kurum, kuruluş müdürleri ve yetkilileri katıldı. Toplantıda bir önceki yapılan toplantıda alınan ve uygulamaya konulan kararlar görüşüldükten sonra 2018 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Toplantı katılımcıların gündem maddeleri ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili kanaat ve görüşlerini iletmesinin ardından son buldu.




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