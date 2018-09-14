Çocuklar kodlama eğitimine katıldı

Erzincan'da çocuklar kodlama eğitimi aldılar.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Habitat derneğinin ortaklaşa yürütmüş olduğu “Yarını Kodlayanlar” projesi, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için Erzincan'a geldi. “Yarını Kodlayanlar” projesindeki eğitimler sayesinde çocuklar sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını öğreniyor. Erzincan Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlardan, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Koordinasyon merkezi ile koruyucu aile yanındaki hizmet alan çocuklar kodlama eğitimine katıldılar. Çocuklara hayal et, tasarla, yap, paylaş gibi 4 ana unsur üzerinden eğitimler verildi. Bu eğitimler sayesinde çocuklara eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.