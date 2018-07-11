Çocuklar yaz dönemini dolu dolu geçiriyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş içerisinde ve dışarısında birçok sanatsal ve sportif faaliyet düzenlenip çocukların yaz dönemini dolu dolu geçirmeleri sağlanıyor. Alan tenisi, atıcılık, okçuluk, jimnastik, yüzme gibi sportif faaliyetler ile hat, resim, bağlama gibi sanatsal faaliyetlerin yanında bilgisayar ve satranç kursuda devam ediyor. Ayrıca İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen maneviyat rehberleri ile Kur’an_ı Kerim öğrenimi ve değerler eğitimi çocuklara veriliyor.Yapılan planlamalarla bu faaliyetlerin yanında gezi piknik gibi faaliyetlere de yer verilip çocukların faaliyetlere etkin katılımı sağlanıyor."Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi" kapsamında da çocukları çağın hastalığı olan internet ve ekran bağımlılığından kurtarılarak, akranlarıyla birlikte yaşayabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri ortamların oluşturulması için kuruluş içinde ve dışında faaliyetler düzenleniyor.