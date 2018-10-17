Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalıyız

Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, çocuklara günlük diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasını tavsiye etti.

Çocuklarda diş sağlığının önemi konusunda bilgi veren Doktor Gülnahar çocukların hem sağlık hem de estetik açıdan iyi bir hayat sürmeleri için diş sağlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek " Çocuklar ağız bakımına yetişkinler kadar dikkat edemezler.Özellikle okulların açılmasıyla beraber çocukların beslenme şekilleri de değişiyor. Yaz tatillinde daha sağlıklı beslenen çocuklar okul kantinleri veya farklı yerlerden aldıkları asitli içecek ve besinleri daha çok tüketiyorlar. Bu durumda diş çürümelerine daha çok etki ediyor. Bir de diş fırçalama alışkanlığı yoksa bu durum ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Çocukların sağlıklı dişlere sahip olması için erken yaşlarda diş fırçalama alışkanlığın kazandırılması gerektiğini vurgulayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar. "Düzenli ve doğru bir şekilde fırçalama ile çürük oluşumu engellenebilir.Özellikle bu aylarda vücut metabolizmasının değişimi de dişlerde değişimlere neden olabiliyor. Soğuyan havalar nedeniyle diş etleri kanamaya daha yatkın oluyor. İşte bu yüzden okul döneminde çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmamız önemli" dedi.

Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması için ailelerin örnek olması gerektiğini söyleyen Doktor Gülnahar "Çocukların sağlıklı dişlere sahip olması için anne babaların öncelikle kendi diş sağlıklarını koruması gerekiyor. Bunun yanında öğretmenlerle işbirliği yapmakta çok önemli. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin çocukların ağız hijyeni bilgisindeki gelişiminde ebeveynlerinden daha etkili olduğunu gösteriyor.Çocukların sabah kahvaltısı,öğlen yemeğinden sonra ve akşam yatmadan önce diş fırçalamalarına dikkat etmelerini ebeveynler olarak sağlamalıyız." şeklinde konuşarak aileleri uyardı.