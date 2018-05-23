Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Erzincan’da konuştu

Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenlerine seslenen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine oy istedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Erzincan’a gelmeden önce diğer adayların hesabına bağışta bulundu. İnce, rakipleri Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in kampanya hesaplarına 500’er lira yatırdığını söyledi.

Muharrem İnce Erzincan’da düzenlediği mitingdeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor. Bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ciddi sıkıntıya gireceğiz. Bu tehlikeden kurtulmak için Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır. Birincisi size yanlış bilgi veren danışmanlarınızı ekonomi ile ilgili kurmaylarınızı gözden geçirin. Size yalan söyleyenleri bir an önce yanınızdan uzaklaştırın. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankasının para politikasını bağımsız şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin. Üçüncüsü acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve Kamu Mali Disiplinin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız. Dördüncüsü piyasalarda söylenti ve dedikodu var bunu bertaraf ediniz. Aziz milletimiz, tedirgin olmayın 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz. Devlet yönetimi bağıra çağıra olmaz. İnce ayarla olur. O İnce ayarı tutturacağız. Çocuklarım size fizik öğretmeni Muharrem İnce söz veriyor. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 475 TL parayı iş bulamasa bile okulu biten öğrenciye 2 yıl ödemeye devam edecek.

Bakın az önce buraya gelmeden bankaya gittim. Sayın Erdoğan’a, Sayın Akşener’e, Sayın Karamollaoğlu’na, Sayın Demirtaş’a ve Sayın Perinçek’e gittim beşer yüz lira yatırdım. Neden yaptım bunu? Onların bu paraya ihtiyaçlarının olmadığını biliyorum ama toplumun barışmaya ihtiyacı var. Bu toplum bu gerginliği daha fazla kaldırmaz. Batıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım milletvekili seçimlerinde olmadılar. Genel merkez öyle takdir etmiş. Onun tartışması sonra yapılır o ayrı konu, ona bakacağız ama önümüzde büyük bir hedef var. İşimiz zor, hedefimiz büyük, zamanımız dar. Bu arkadaşlarımız her yerde çalışıyor harıl harıl, uğraşıyor onlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İnce’nin konuşma sırasında kullandığı "Bu coşku, vallahi ’Dünyada bir canlılar var, bir Erzincanlılar var’ diyorlar ya. Doğruymuş. Bu kadar miting yaptım inanın böyle bir şey görmedim. Evet, ya birinci sıradaki adayımız, sen git yat da, ikinci sıradaki geliyor galiba. 2-0 oluyor galiba bu iş. Ama sakın yatma he, öyle dediğime bakma" sözleri uzun süre alkışlandı.