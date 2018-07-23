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23 Temmuz 2018 12:18

Damada düğün dayağı

Erzincan’da bir köy düğününde damat ve sağdıcın başına gelmeyen kalmadı.

Damada düğün dayağı

23 Temmuz 2018 12:18

Damat düğününde kemerle bol bol dayak yedi.


Erzincan’a bağlı Güllüce köyünde yapılan düğün de damat Kenan Yayla ve sağdıcı davetliler tarafından kemerle dövüldüler, araba fırçasıyla sabunlanıp bıçakla tıraş oldular, tuzlu su içip soğan yediler.


Güllüce köyünde köy odası oyunları düğünlerde yaşatılıyor. Düğünden bir gün önce damadın evinde düzenlenen eğlenceye, arkadaşları ve yakınları katılıyor. Köy oyunlarında damat ve arkadaşları adeta Çin işkencesi yaşıyor.


İzleyenlerin kahkahaları ve alkışları arasında gece geç saatlere kadar süren eğlencede damat, sağdıç ve arkadaşları oyun süresince seslerini çıkartamıyorlar. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilmesi ve ikramların sunulması ile başlayan eğlenceyi kadınlar ise balkonlardan izliyor.


Gece geç saatlere kadar süren köy oyununda damat ve sağdıcı sandalyelere oturtuluyor. Ardından otomobil yıkama fırçası ile yüzleri köpürtülüyor. Oyunda berber kılığına giren vatandaş, bu sefer elinde bıçakla, damat ve arkadaşlarını tıraş ediyor, kafalarını kovaya sokarak yıkıyor. Son olarak oyuna katılanların yüzleri siyah boya ile boyanıyor. Eğlenceler sırasında davetlilerden kimilerinin çoraplarının çıkarılması isteniyor, kimilerinin ise ayakkabı bağlarını çözülmesi. Bu sırada istenileni yapmayanlara dayak atılıyor.




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