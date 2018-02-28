Darbenin yıl dönümünde o günkü gazete manşetleri sergilendi

yıl dönümünde, Erzincan Belediyesi Kültür evi arkasında 41 haberin çıktığı gazetelerin sergilendiği bir etkinlik düzenlenerek basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları tarafından açılan sergide açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim başkanı Tülay İpek, yaptığı açıklamada; Türkiye darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden birini hatırlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. 1000 yıl sürmesi tasarlanan binlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler; bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmişlerdir. Bundan 21 sene evvel bugün 28 Şubat 1997’de milletin iradesi ile seçilen hükümeti MGK kararları gölgesinde tehdit, kumpas ve anti-demokratik bir biçimde bürokrasi, sivil toplum, askeriye, iş ve medya dünyasının da arasında bulunduğu bir çete tarafından istifaya zorlanmıştır. Milletimizi, devletimizin güvenliği için kurulmuş olan MGK’da alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak “post modern” bir darbe yapılmıştır. Milletimizi bir arada tutan değerlerimize savaş açılmış irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zararlar verilmiştir.

İmam-Hatip Liselerinin önünü kesmek için ülkemize 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında bir garabet dayatılarak gençlerimizin meslek edinmesine de ket vurulmuştur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamasına engel olunmuştur. İmam-Hatip Liselerinde uygulanan kat sayı adaletsizliği ile eğitimde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanları görevlerinden ihraç edilmiş, öğrenciler okullardan atılmıştır. Bu toprakların insanlarına büyük zulümler yapılmıştır. Binlerce nitelikli kadın ve erkek ülkelerinin tam da onlara ihtiyacı olduğu zamanda atıl ve muhtaç hale getirilmiştir.

Bilim ve hikmet yuvası olması gereken üniversitelerimizde orta çağı cadı avcıları gibi başörtülü öğrenci avına çıkan üniversite hocaları ikna odaları kurarak başörtülü kız öğrencileri inanç ve değerlerinden uzaklaştırmak istemişler kendilerine itaat etmeyenleri üniversitelerden atmışlardır. Muhafazakâr medya üzerinde ciddi baskılar yapılarak halkın haber alma özgürlüğü engellenmiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece şiir okuduğu için 28 Şubat cuntacıları tarafından hapse mahkûm edilmiştir. Orduda milli ve yerli subayların irticai faaliyetlere karıştığı yalanı ile ordudan ihraç edilmeleri ve yerlerine fetöcü subayları terfi ettirilmesi ile bir yerde 15 Temmuz darbesinin alt yapısı hazırlanmıştır. 28 Şubat döneminde Anadolu sermayesinin önü kesilerek “yeşil sermaye” damgası vurulmuş darbeci medya aracılığı ile bu yerli ve milli şirketlerin listesi gazetelerde yayınlanmış ve halkın bu şirketleri boykot etmesi istenmiştir. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu gerçeğine inat tek tip giyinen, sadece kendileri gibi düşünenlere yaşam hakkı tanıyıp toplumun geniş kitlelerini görmezden gelen bu yapı Türkiye’yi içine kapatıp kendi içinde çatıştırmak istemiştir. Milletimiz büyük bir mücadele vererek 1000 yıl sürmesi istenen bu karanlığa son vermiştir.

28 Şubat Darbecilerinin tüm çabalarına rağmen birliğini, beraberliğini korumuş ve birbirine kenetlenmişlerdir. Milletimizin 28 Şubat Darbesine en güzel cevabı AK Parti’nin 2003’te iktidara gelmesidir. Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar bizi laik/anti-laik biçiminde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında illegal örgütler ile ele vererek halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.28 Şubat’ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.28 Şubatı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız. Hepinize geldiğiniz ve 28 Şubat’ı unutturmama çabamıza destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bu postmodern darbeyi unutmayacak ve unutturmayacaklarını belirtti.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise açıklamasında; “28 Şubat 1997 yılında yapılan darbenin 21. Yıl dönümündeyiz. Tarihe kara bir leke olarak geçen bu postmodern darbe, halkımıza, milletimize bu kara lekeyi unutmamak ve unutturmamak için partimiz Türkiye genelinde bu etkinliği düzenledi. Bizler belediye olarak destek veriyoruz. Yapılan her darbe Türkiye’ye çok büyük külfetler getirdi. Türkiye’yi 20 hatta 30 yıl geriye götürmüştür” dedi.

Erzincan Belediyesi Kültür evi arkasında düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, Gençlik Kolları, Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.