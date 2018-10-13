Defineciler Erzincan'da tarihi yok ediyor

Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan ve defineciler tarafından talan edilen tarihi Abrenk Kilisesi kendi kaderine terk edilmiş durumda.

Günümüze sağlam bir şekilde gelen Abrenk kilisesi, giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiş. Mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Kilisesi'nin defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında, sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeli bulunuyor. Erzincan'ın gezilecek yerleri arasındaki kilise günümüzde artık tanınmaz halde.

2004 yılında Üçpınar Köyü'nde bulunan hayvan üreticilerinin mahkeme yoluyla köyden atılmasının ardından sahipsiz kalan tarihi değerler, definecilerin uğrak yeri haline geldi. Köyden atılan üreticilerin iddiasına göre, kiliseyi koruma altına aldıkları için ve herhangi bir şüpheli durumda jandarmaya haber verdikleri için sulak arazi bahanesi ile üreticilerinin köyden gönderildiğini söylediler.

Kiliseyi ziyaret eden bir grup vatandaş, durumdan oldukça rahatsız olduklarını belirterek, Erzincan'ın en önemli tarihi eserlerinden olan Abrenk Kilisesi'ne gereken değerin verilmesini istediler.

Ziyaretçilerden Mahmut Demirol ve Serkan Küçükkaya, gördükleri manzaraya üzüldüklerini dile getirerek, Turizm Bakanlığı'nın bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

Mahmut Demirol açıklamasında; “Şu anda Üç pınar Köyü'ne bağlı Abrenk Kilisesi'ndeyiz. Kiliseyi ziyarete geldik ancak hüsranla karşılaştık. Burada bir kilise olduğunu öğrendik ve gezip görelim dedişk. Geldik ancak çok büyük rahatsızlık yaşadık, bunun sebebi ise kiliseye yapılan muamele. Dinimiz, dilimiz, ırkımız farklı olabilir ama bu bir tarihi eser sonuçta. Bu tarihi esere bu kadar zarar verilmesini ben anlayamıyorum. Defineciler ayrı kazmış, vatandaşlarımız hayvanlarını içeri koymuşlar. Bir tarihi esere yapılmaması gereken bir şey. Buradan turizm bakanlığına sesleniyorum. Buranın restore edilmesi lazım. Bu yapı geçmişten gelen tarihi bir yapı. Bizim buna nasıl sahip çıkabiliriz bunun için çözüm üretmemiz gerekiyor. Şu an insanlarımız burada herkes durumdan hoşnutsuz. İnşallah sesimiz gereken yerlere ulaşır” diye konuştu.