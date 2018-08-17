Dekoratif tablo yapmayı öğreniyorlar

Gençlik Merkezi bünyesinde açılan dekoratif tablo yapım kursu büyük ilgi gördü. Usta Öğretici Gülcan Mazlum tarafından haftada 2 gün 4 saat verilen kursa 24 kişi katıldı. Kursa katılan kursiyerler kesme yapıştırma tekniğiyle üç boyutlu dekoratif tablo yapmak için çalışıyor.

Usta Öğretici Gülcan Mazlum, kurs hakkında bilgi vererek "Dekoratif tablo mastiğin sanatla buluşma şeklidir. Özellikle inşaat işlerinde kullanılan mastik ürününü üç boyutlu dekoratif tablolara çeviriyoruz. Figürlerimizi mastik ile dış ortamda dökümünü gerçekleştirip kuruttuktan sonra tablo üzerine üç boyutlu uygulamalar yapıyoruz. Dekoratif tablo yapımı gençlerin hayal dünyalarını genişleten onları ruhsal olarak bir terapiye yönlendiren renklerle buluşmalarını sağlayan kendilerine özgüven aşılayan bir sanattır. Buraya gelen gençler ilk başta resme yatkın olmadığını düşünebiliyor fakat burada dekoratif tablo yapımını öğrendiği zaman kendine güveni geliyor." dedi. Kursa katılan gençlerin farklı dizaynlar oluşturmayı öğrendiklerini aktaran Mazlum, kursiyerlerin giderek daha güzel işler çıkarmaya başladığını kaydetti.

Dekoratif tablo yapımının sabır ve özverili bir çalışma gerektiğini söyleyen kursa katılan gençlerden Cemile Erebak "Dekoratif tablo yapımı kursuna ilk başladığımda elinde fırça tutmayı bile bilen biri değildim. Yetenekli olduğumu da düşünmüyordum ama kursa başlamamla birlikte öğretmenimiz bize birçok şey öğretti. İlk olarak kursa başladığım zamana bakınca şimdi çok ilerlediğimi görüyorum. Şimdi ikinci tablomu yapıyorum. Detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız hatalar oluyor ve biz bunun telafisinin olmadığını düşünüyoruz fakat öğretmeniz bize yaratıcılığımız ile bu hataların üstesinden nasıl gelindiğini gösteriyor. Bugün bir matematik bir fen bilgisi ne kadar gereli ise benim için görsel sanatlar da çok gerekli. Bu kurs sayesinde hayata olan bakış açım çok değişti. Bu sanatta kendimi yeterli bulamazken şimdi ise bu kurs ile kendime olan özgüvenim geri geldi." ifadelerine yer verdi.

Kurs sayesinde özgüveninin arttığını belirten kursiyerlerden Elif Sude Mazlum ise "Bu kursa başlamadan önce resime yeteneğimin olmadığını fark etmiştim. Resim yapamıyor, çizemiyor, boyayamıyor, renkleri tanıyamıyordum. Bu kursun açılması ile birlikte bir şeyleri yapabildiğimi fark ettim. Bu da bana özgüven verdi. Artık bir etkinlik olduğu zaman bende varım diyebiliyorum." dedi.

Kurs sonunda kursiyerler düzenlenecek sergi ile ürünlerini görücüye çıkaracak.