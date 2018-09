Denetimler sıklıkla yapılıyor

Palabıyık yaptığı açıklamada

"Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü olarak 6502 Sayılı Tüketicinin haklarını korunması hakkında ki kanunun 54-55-56. Madde hükümlerince ilimiz de çok yönlü ve kapsamlı olarak denetimlere başlamış bulunuyoruz.

54-55- ve 56. Maddenin konuları etiket denetimleri, Garanti belgesi kontrolü, kullanma kılavuzları kontrolleri şeklindedir. Bu bağlamda Ticaret İl Müdürlüğü olarak altı kişilik bir ekip kurarak personelimiz adım adım, didik didik olarak tüm esnafımız denetlenmekte. Alış veriş yapan vatandaşlar mutlaka reyon fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırsınlar. Bu gibi durumlar da uyuşmazlığın olması halinde ilgili kasiyer uyarılarak reyon fiyatının düşük olduğunun talep edilmesi gerekir.

Herhangi bir fahiş Fiyat alındığın da vatandaşlarımızın hassas olmaları, özellikle kasiyeri uyarmaları ve uygulanan Fiyat durumunu sonuçlandırmalı. Bizler her zaman ilimizde bu konu da sonuna kadar mücadeleye ve denetimlere hazırız. Bir şikayet veya sorun halinde tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığı her zaman devrededir, her zaman kapımız açık buyursun gelsinler. il tüketici hakem heyeti olarak her şeyi fazlası ile yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.