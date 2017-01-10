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10 Ocak 2017 15:32

Deprem ve Yangın Tatbikatı Eğitimi Verildi

Deprem ve Yangın Tatbikatı Eğitimi Verildi

10 Ocak 2017 15:32

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline Temel Afet Eğitimi kapsamında Deprem ve Yangın Tatbikatı eğitimi verildi. Erzincan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitimde afete hazırlık, depremin tetikleyebileceği ikincil afet durumları; sel, yangın, toprak kayması, çığ, nükleer-biyolojik-kimyasal tehlike sızıntısı gibi afet durumları anlatıldı. Erzincan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyenleri Ali Ekber Bozkurt ve Aytekin Kara tarafından verilen eğitimde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline hazırlanan senaryoya göre deprem esnasında hasar gören binada mahsur kalan kişilerin kurtarılması, enkaz altında kalan kişilerin çıkarılması ve deprem sırasında oluşan yangının söndürülmesi tatbikatları gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu Temel Afet Bilinci eğitim programları ile personelin afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



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