Devletin hizmetleri ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırılıyor

Program sayesinde Erzincan'da 7 bin 487 hane ziyareti gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Muhammer Doğan "Aile ve Sosyal Destek Programı aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve vakaların takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir programdır. Süreç talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu da içeriyor.

ASDEP Alan taraması kapsamında gerçekleştirilecek görüşmeler dâhilinde toplumun dezavantajlı kesimlerine öncelik verilerek ailelere gerekli rehberlik ve yönlendirme hizmetinin sunulması sağlanıyor.

Bu kapsamda, ASDEP alan taramasının başladığı tarihten bu güne Erzincan'da; 7487 hane ziyareti yapılarak 24746 kişiye ulaşılmış, Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ulaşan 444 talepten bilgilendirme ile çözülebilecek olanlarla ilgili anında destek sağlanmış, 212 taleple ilgili de il müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetler başta olmak üzere, ihtiyaç dâhilinde ilimizde bulunan paydaş kurumlara da yönlendirmeler yapılmıştır..

2018 yılı içerisinde ise 5933 hane ziyareti yapılmıştır. Yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu bütün hizmetler her vatandaşımıza tek tek anlatılması tüm vatandaşlarımızın hizmetlere etkin ulaşımının sağlanması temel hedefimiz olup çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.