Din istismarı ile mücadele konferansı verildi

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde başlattığı "Din İstismarı ile Mücadele, Kur’an ve Sünnete Dayalı Sahih Dini Bilgi ile Aydınlanmak" temalı seminer ve konferanslar kapsamında, Erzincan’da misafir olarak bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fikret Gül ve Uzman Vaiz Aynur Yaşar’dan oluşan ekip, il genelinde müftülük personeline, halka, üniversite, imam hatip liseleri ve diğer dengi okullara, Kur’an kurslara ve özelde hanımlara olmak üzere bir dizi seminer ve konferanslar verdiler.

Bu kapsamda Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda ve Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda öğrenci ve okul personeline yönelik ‘Din İstismarı ile Mücadele, Kur’an ve Sünnete Dayalı Sahih Dini Bilgi ile Aydınlanmak’ temalı bir konferans veren Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fikret Gül, ülkemizde yakın tarih içerisinde cereyan eden darbe girişimiyle ülke emniyet ve bekâsına yönelik tehdit ve ihanet hareketi olan FETÖ kalkışması ve örgütlü din istismarına yönelik açıklamalarda bulundular.