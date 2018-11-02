Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesinde görev değişimi

Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Ertunç Dayı görevi Prof. Dr. Alparslan Dilsiz'den teslim alırken, Mühendislik Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Baran görevi Prof. Dr. Adnan Özel'den devraldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üst yönetimin yer aldığı devir teslim törenlerinde Rektör Levent, Prof. Dr. Alparslan Dilsiz ve Prof. Dr. Adnan Özel'e görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Prof. Dr. Ertunç Dayı ve Prof. Dr. Ahmet Baran'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Devir teslim töreni, çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.