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30 Mayıs 2018 09:21

Diyanet Vakfı Erzincan Şubesinden iftar yemeği

Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan İl Müftülüğü Şubesi tarafından, ildeki işitme engelliler, bazı ihtiyaç sahibi aileler, mülteciler ve vakfa bağlı üniversite öğrencilerinin kaldıkları evlerdeki öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Diyanet Vakfı Erzincan Şubesinden iftar yemeği

30 Mayıs 2018 09:21


Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda düzenlenen programa, müftülük görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Yılı Ramazan Buluşmaları kapsamında misafir olarak bulunan Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Adnan Bülent Baloğlu ve DİB, Din Hizmetleri Uzmanı Kenan Tuzcu katıldı. İftar öncesi İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş programa katılanların Ramazan ayını tebrik etti.Kur’an tilâveti, dua ve okunan ezanla birlikte iftar yemeğine geçildi. Yemeğin ardından Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun bölümlerini de gezen misafirler, kurs ile ilgili bilgiler edindiler.




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