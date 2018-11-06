Doç. Dr. Yalçıner Amerikan Beton Enstitüsü Komitelerine katıldı

Dr. Hakan Yalçıner Amerikan Beton Enstitüsü Komitelerine Katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapan Doç. Dr. Hakan Yalçıner yürütmüş olduğu TÜBİTAK ve diğer akademik çalışmaları bünyesinde 114 yıllık Amerikan Beton Enstitünün alt komitelerinde (korozoyon, beton onarım ve güçlendirme komiteleri) oy kullanabilen ilk Türk akademisyeni olarak komite üyesi seçildi.

Doç. Dr. Hakan Yalçıner Amerika'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen Amerika Beton Enstitüsü komite çalışmalarına katılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 13 Mart Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında gerçekleştirdikleri deneysel çalışmalar hakkında komiteye bilgi verdi. 10 farklı ülkeden gelen komite üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri deniz savunma kuvvetlerinden korozyon üzerine uzmanlaşmış mühendislerin de yer aldığı sunum sonunda devam eden çalışmaların sonuçları sonraki yapılacak olan komite çalışmaları ile birlikte Amerika Deprem Yönetmeliğine girmesi yönünde oy kullanılarak kabul edildi.

Doç. Dr. Hakan Yalçıner Las Vegas şehrinde katıldığı komitenin ardından Las Vegas Nevada Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademik personeline, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ayrı seminerler verdi. Seminer kapsamında Doç. Dr. Yalçıner, geliştirdikleri ampirik modeller ve Türkiye'de ilk kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde inşa edilen tam ölçekli bakır kaplı paslandırma havuz düzeneği hakkında bilgiler sundu.