Dr. Necati Bulut; “Organ bağış kartı tek başına yeterli değildir”

Necati Bulut tarafından Erzincan Çağrı Merkezi çalışanlarına eğitim verildi.

Çağrı merkezi çalışanları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler branşında öğrenim gören öğrenciler tarafından bağış standında bilgilendirilerek, kendi rızaları doğrultusunda organlarını bağışlama imkânı bulurken, ayrıca Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Necati Bulut tarafından da organ bağışına yönelik merak edilenler cevaplandırıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Necati Bulut çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, ülkemizde organ bağışı bekleyen çok fazla hasta olduğunu belirterek bu anlamda çalışmaların yoğunlukla sürdüğünü bildirdi. Önceki günlerde ise Erzincan Park AVM içerisinde bağış standı açıldığını bildiren Dr. Necati Bulut, önümüzdeki günlerde de bu standı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsüne taşıyacaklarını kaydetti.

Bu yıl itibariyle Erzincan'da gerçekleşen 6 beyin ölümünden 3 tane kadavra donör alındığını bildiren Dr. Necati Bulut, önceki günlerde de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavra donör çıktığını hatırlattı.

Dr. Necati Bulut konuşmasının devamında; “Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ naklinin mümkün olmadığını belirterek, örneğin evde yada yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organlarının alınamayacağına dikkat çekti. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında tıbben ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabileceğini aktaran Dr. Bulut, sıkça duyulan deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Öte yandan merak edilenler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca organ bağışının insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlandığını söyleyen Dr. Bulut, 6.3.1980 tarih 396 sayılı karar ile organ naklinin caiz olduğunu hatırlattı.

Organ bağışı kartına sahip olan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerektiğine değinen Dr. Bulut, bağış kartının hiçbir zaman tek başına yeterli olmadığını aile yada yakınların rızası olmadan organların alınamayacağına dikkat çekerek, bu sebeple bağış yapılan andan itibaren bağış yapan kişinin bu kararı aileleriyle paylaşması gerektiğini söyledi.

Dr. Necati Bulut, kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermelerinin 2238 sayılı yasaya göre yasak olduğunu bildirerek, bağışlanan organların, Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından tıbben acilliği ve doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakil edildiğini söyledi.